出街大陣仗 囝囝有專屬工人服侍 葉翠翠搞唔掂爆喊細仔皺晒眉

39歲的葉翠翠於15年下嫁建築公司副董事周曉東（Raymond），婚後誕下3歲大仔Jake、兩歲二仔Triton和細仔，完全停止幕前演出轉型做KOL。上周六（31日）晚趁萬聖節，翠翠和老公帶3個囝囝去銅鑼灣時代廣場行街食飯，一家五口唔算大陣仗，但加埋三個工人就好大堆頭。當日，大仔和二仔各自有專屬姐姐貼身服侍，而翠翠就全程抱住8個多月大細仔，身旁亦有一個姐姐隨傳隨到，見B仔喺翠翠懷中不斷扭計，由商場扭到入餐館，翠翠完全o氹唔掂，難怪佢皺晒眉！採訪：Dick



上周六晚上7時許，葉翠翠與老公帶埋3名寶貝仔現身時代廣場，同行仲有3個工人姐姐負責服侍「小主子」，認真大陣仗！雖然當日正值萬聖節，但翠翠一家未有刻意打扮迎合節日氣氛，只簡單地穿上Casual wear，不過仔細一睇，原來兩位大公子跟爸爸均以大嘴鳥白Tee襯短褲仔，大玩父子裝。



細仔扭計



當日，眾人先從底層的Citysuper走到地面排隊，並搭Lift上位於食通天10樓的潮州餐館食晚飯。今年2月剖腹誕下第三胎的翠翠，全程緊抱圓碌碌細仔又上又落，其間細仔不停扭計狂喊，估計係肚仔餓，夠鐘飲奶！抵達餐廳門口後，等緊位的翠翠仍未能及時餵B，唯有「印」住安撫囝囝；不過現場人來人往，B仔塊面無遮無掩，萬一附近出現「隱形播毒者」就認真弊傢伙！等咗一陣周氏一家便獲安排入座，Raymond先讓一班細路及婦孺進店坐低，自己就推住架BB車殿後。



翠翠嬲豬



甫安頓好，翠翠即拎出奶樽讓「三王子」在其懷內開餐，兩位百厭哥哥就企喺櫈上爬來爬去；其間一對情侶向Raymond打招呼，並指向鏡頭示意有記者在場，未幾店員都好識做，安排他們搬到較隱蔽的位置坐低，惟忽然被「斷食」的B仔就喊到面都紅晒！逗留約1個多小時，翠翠一家大細食飽步出餐廳，她禮貌地上前問：「你邊間（報館）㗎？」本報記者即報上名來，聽罷她續道：「我哋好少出街㗎，可唔可以唔好跟住佢哋？唔好嚇親啲小朋友呀！」此時，3位工人姐姐急急拖住Jake和Triton乘扶手電梯落下一層，剩低的翠翠開始顯得唔耐煩，Raymond就幫手推住BB車離開。