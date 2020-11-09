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變靚啲

2020-11-09 列印
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  2005年參選港姐時，翠翠仍是單眼皮、鼻扁扁、Pizza面，如今身為KOL的她不時介紹美顏產品，所以愈嚟愈識扮靚，仲進化到鼻高高、面尖尖、雙眼皮，就算而家生完三個小朋友都冇走樣。
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