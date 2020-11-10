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薛家燕盼余慕蓮大步檻過

2020-11-10 列印
■余慕蓮被指插喉前曾向好友傳短訊。
■薛家燕聽聞余慕蓮已退燒。
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　　現年83歲的余慕蓮（魚毛姐）日前被傳患血癌，在醫院的深切治療部（ICU）留醫，有指她的圈外契仔透露曾致電ICU，獲回覆指魚毛姐的肺部現沒惡化，已接受洗血清和生物化劑治療，昨有營養師看過她。

　　薛家燕稱沒聽聞好友魚毛姐患血癌，不知消息來源，家燕姐說：「我沒有聽她說過，她要輸血，因為血液有菌令血管發炎，她的肺部纖維化最驚唞唔到氣，聽講現時情況穩定已退燒，不是傳聞中這麼危險，希望她大步檻過。」有指魚毛姐接受插喉前曾傳語音短訊給好友，說不知能否甦醒，不能醒過來就「下世見」，家燕姐稱亦收到有關短訊。

圖：資料圖片

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