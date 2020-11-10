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Little Mix三缺一任主持 防彈少年團掃四獎威盡EMA

2020-11-10 列印
■BTS連奪四獎，七位成員透過錄影片段感謝歌迷。
■Little Mix奪最佳流行歌手。
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　　《MTV歐洲音樂頒獎禮》（EMA）受疫情影響，前日改在網上舉行，各得獎嘉賓及表演歌手在不同地點預先錄影。韓團防彈少年團（BTS）獲四獎成大贏家，包括最佳歌曲、最佳組合、最受粉絲歡迎歌手及今屆增設的最佳網上直播演出，BTS首度憑英文歌《Dynamite》奪最佳歌曲。七位成員透過錄影片段，答謝全球歌迷的支持。

賽前獲得六項提名的天后Lady Gaga就只贏得最佳藝人及最佳美國歌手兩獎，她未有錄製得獎片段；英國搖滾班霸Coldplay獲最佳搖滾歌手。任頒獎禮主持的Little Mix奪最佳流行歌手，她們更載歌載舞唱出新歌《Sweet Melody》，但成員Jesy Nelson因病而未能出席。

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