Little Mix三缺一任主持 防彈少年團掃四獎威盡EMA

大埔疫情升溫，過去一周出現十宗新冠肺炎確診個案，區內居民擔心有隱形播毒者，導致人心惶惶。前天很多人去政府診所取樽，昨天大批市民到三個新設的流動採樣亭排隊等候檢測，事件反映本港具備強大的檢測能力，足以在短時間內調動資源，針對個別地區的檢測需要，而市民的抗疫意識大為提高，接受了檢測是抗疫的重要手段。 早前港府推出全港自願性檢測，一度惹起爭議，但從大埔區大批居民踴躍接受檢測可見，民意有現實的改變，愈來愈多人接受了檢測是新常態，習慣了有需要時便檢測一次，既可自保，也減少自己中招而連累他人。本港經歷近一年的疫情考驗之後，政府已委任多家私人公司推行檢測工作，令本港具備更強的檢測能力，能...

2020-11-10