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甄子丹Sammi 「金天使」稱帝封后

2020-11-10 列印
■鄭秀文與甄子丹（左圖）分膺金天使后帝。
甄子丹Sammi 「金天使」稱帝封后
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　　中美文化交流年度盛事《第16屆中美電影節》，因疫情首度取消頒獎典禮，改以網上形式宣佈「金天使獎」各項大獎，鄭秀文（Sammi）憑英皇電影《聖荷西謀殺案》奪得最佳女主角，該片同時獲年度金天使獎電影。Sammi表示今次得獎不但是一個鼓勵，亦是演出上一個很大的認同。

　　《葉問4：完結篇》獲四項大獎，包括甄子丹的最佳製片人及最佳男主角，另外電影亦奪最佳導演及最佳男配角；甄子丹感謝觀眾多年來對他扮演「葉問」角色的熱愛。

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