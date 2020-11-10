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李榮浩隔空為楊丞琳伴奏

2020-11-10 列印
■楊丞琳與李榮浩隔空合作，令粉絲驚喜。
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　　受新冠疫情影響，楊丞琳和李榮浩兩夫婦已隔岸不見八個月，楊丞琳前晚在台北小巨蛋舉行第三場《LIKE A STAR》演唱會，原定擔任嘉賓的李榮浩沒法到場，但透過現場大銀幕驚喜現身，以結他為太太伴奏《曖昧》一曲，全場掌聲雷動，楊丞琳邊唱邊眼泛淚光，她唱完後即哽咽表示：「今天沒演唱會嘉賓，只有家人！」楊丞琳自爆在總綵排時泣不成聲，工作人員偷拍她再傳給李榮浩看，他竟以短訊說：「哭屁啊！」

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