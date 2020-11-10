李榮浩隔空為楊丞琳伴奏
人大常委會今審議違《基本法》行為 四民主派議員面臨DQ
立法會延長運作一年，DQ風潮掀起。全國人大常委會將於今日一連兩天在北京會議，據悉會討論立法會議員違反誓言的處理方法，公民黨郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋及專業議政梁繼昌等四位議員或將被褫奪議員資格。人大常委譚...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地推廣理性消費 雙11網購熱料冷卻
「雙十一」購物節正日前夕，全國各地都密鑼緊鼓準備處理大量郵件。廣西南寧當局與企業共同預備場地及設備，預期日均速遞業務量達四億九千萬件，是平日郵件數量的兩倍。不過有媒體指，當局近來大力推廣理性消費，預計「雙十一」盛況難再見。 本年「雙十一」有多個不同之處，不但有多家網購平台以預售方式分散人流、物流，令本年的購物旺季與物流量或將提前。政府亦大力推廣理性消費，導致有網購平台退出本年「雙十一」。 據國家郵政局早前公佈的數據，本年十一月十一日到十一月十六日將出現速遞業務旺季高峰，預計屆時日均速遞業務量達四億九千萬件，大約是平日的兩倍。 為保證包裹派送順利，廣西郵政部門提前規劃服務保障...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美沃爾瑪女員工開咪爆職場歧視 指控小主管性騷擾女職員
在美國追求平權的熱潮下，著名超市沃爾瑪發生職場欺壓及歧視事件。美國德州有一名前女職員在離職前開廣播在店內及網上直播，她在職時所見的涉職場言語欺壓、種族歧視，及同事受到性騷擾，事件受到網民的關注。沃爾瑪...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
向東南享市景 又一居素白廳堂簡潔透亮
坐落於九龍塘又一村大屋苑又一居，毗鄰港鐵九龍塘及大型商場又一城，配套完善。是次精選了當中罕有放盤，屬頂層大單邊複式單位，實用面積1002方呎，坐向東南，據悉斥逾300萬裝修，現以改為3房1套設計。 ...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
疫苗有突破 一度飆1610點 杜指見29933點創歷史新高
在新冠肺炎肆虐多時之後，開發疫苗的工作終於有突破，歐美股市以及港股夜期全線彈升。美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech合作研發的疫苗，在第三階段的大型測試數據顯示，疫苗的保護效用率高達九成。專...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
極刑宴客潮之恥 迪布尼怒射空氣
周日歐洲五大聯賽出現十二碼「宴客」潮，包括曼城中場奇雲迪布尼、華倫西亞中場卡路士蘇拿和禾夫斯堡前鋒韋格賀斯等，合共射失了九個十二碼。其中奇雲迪布尼更是英超近兩年來，首個射十二碼不中目標的人。 曼城周日英超主場對利物浦一戰，至四十二分鐘雙方打成1:1，紅軍守將祖高美斯禁區內犯手球失十二碼，奇雲迪布尼操刀竟然不中目標於柱邊出界，浪費為藍月奠勝機會，而這球更是一八年十月之後英超第一個射不中目標的十二碼。有紅軍迷找回奇雲迪布尼兒時訪問時指自己是利物浦迷的片段，取笑他是「真紅軍迷」。 皇馬後防輪流「自殺」 至於華倫西亞主場對皇家馬德里的西甲，皇馬三名後衞先後犯規失十二碼，第一球卡路士...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
彩虹徑 打卡熱點
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
12歲秀樺開始貪靚 甘比陪大女買化妝品掃平Tee
坐擁近700億港元身家的甘比（陳凱韻），雖然貴為「香港第二大女富豪」，但依舊過着「貼地」的平民生活，除了曾被拍得慳家食麥記、雞蛋仔外，她亦經常帶一對仔女落區做義工，希望小朋友明白幸福非必然。轉眼大女劉...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——檢測意識大增 強制莫遲疑
大埔疫情升溫，過去一周出現十宗新冠肺炎確診個案，區內居民擔心有隱形播毒者，導致人心惶惶。前天很多人去政府診所取樽，昨天大批市民到三個新設的流動採樣亭排隊等候檢測，事件反映本港具備強大的檢測能力，足以在短時間內調動資源，針對個別地區的檢測需要，而市民的抗疫意識大為提高，接受了檢測是抗疫的重要手段。 早前港府推出全港自願性檢測，一度惹起爭議，但從大埔區大批居民踴躍接受檢測可見，民意有現實的改變，愈來愈多人接受了檢測是新常態，習慣了有需要時便檢測一次，既可自保，也減少自己中招而連累他人。本港經歷近一年的疫情考驗之後，政府已委任多家私人公司推行檢測工作，令本港具備更強的檢測能力，能...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
輝灑自如——買馬摸過先放心
大部份買家出席馬匹試跑拍賣會前，都會做定功課，在網上看過試跑片段。不過千萬要記住，在屏幕中看到的片段，都是平面影像，只要將鏡頭推近，有些馬匹即使只跳出慢時間，看起來也氣勢相當，所以必須要多比較，而且特別留意鞍上人的姿態，才分得出走勢是否出色。 今年因為絕大部份的海外買家都無法親臨現場，所以各大拍賣行都增添更多影片，例如馬兒出跳前的準備，試跑完收停後的片段，務求令大家更有信心出價。 然而真正專業的代理，如果未見過馬匹真身，也不可能有百分百的信心。即使看過再多的片段，始終都要經過親身接觸。例如四隻腳的筋腱是否健康？馬背的線條等，都要用手摸過才知曉。慶幸以個人多年來的網絡，總算是...
2020-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6