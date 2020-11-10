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羅子溢激咀張曦雯三分鐘

2020-11-10 列印
■張曦雯與羅子溢都大讚對方錫得專業。
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　　羅子溢（羅仲謙）與張曦雯昨日為《木棘証人》結局周宣傳，二人透露將有一場三分鐘的激咀戲，子溢笑稱若沒被監製剪走，咀戲足足有一個廣告時段，問會否怕太太楊茜堯睇到？他笑言控制不到，要用欣賞角度去睇，問到眾多拍檔哪位最好錫？他笑言一定是張曦雯，又指錫戲在電視尺度算激。而張曦雯亦大讚子溢，「好專業，他知道點樣去錫！因為場戲有好多不同錫法，有激動、好嬲及傷心，是演技考驗。」



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