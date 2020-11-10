  • 2020年11月10日 星期二
  • 23º
  • 52%
熱門： DQ泛民拜登蘇屋邨命案鄭俊弘

日報新聞 > 娛樂

諸葛紫岐Sweet爆為老公賀壽

2020-11-10 列印
■諸葛紫岐為老公舉行生日派對。
Previous Next

　　日前Neway太子爺薛嘉麟迎來42歲生日，太太諸葛紫岐舉辦生日派對，更以金色英文字母氣球砌出老公的英文名做佈置，還相約一班好友一起慶祝，但在疫情之下做足防疫措拖，安排賓客分枱坐。

　　出名愛妻號的薛嘉麟獲朋友送贈三層的生日蛋糕上，最高位置由代表太太獅子座的女王公仔所佔據。諸葛紫岐又為老公度身打造超人造型蛋糕，希望他身體健康，還笑言送了「愛」給老公作禮物，因為「愛比一切重要」，認真Sweet！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd