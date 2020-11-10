﻿12歲秀樺開始貪靚 甘比陪大女買化妝品掃平Tee

坐擁近700億港元身家的甘比（陳凱韻），雖然貴為「香港第二大女富豪」，但依舊過着「貼地」的平民生活，除了曾被拍得慳家食麥記、雞蛋仔外，她亦經常帶一對仔女落區做義工，希望小朋友明白幸福非必然。轉眼大女劉秀樺已經12歲，她與時下少女一樣鍾意約同學仔出街玩，日前《頭條日報》記者就見到甘比陪囡囡& Friend去中環買平衫同化妝品，之後秀樺撇甩媽咪跟同學仔去冒險樂園掟彩虹，只係使咗少少錢就贏咗個翠兒公仔，呢位小公主拎住獎品開心地離開。



日前下午兩點，一身Casual Look牛仔褲襯衛衣、戴Cap帽的甘比，帶埋大女劉秀樺及其女同學到中環IFC行街街，隨行仲有3個保鑣跟到實。當日甘比都係陪囡囡入貨居多，一行人先到意大利少女服裝品牌BRANDY MELVILLE睇衫，基本上店內貨品介乎百幾至3百之間，非常大眾化！由於天氣開始轉涼，秀樺主力掃咗堆衛衣、外套及手袋仔，揀完試都唔使試，就交畀保鑣叔叔拎去埋單，唔使二千有得着有得用。之後眾人移師去SEPHORA睇美妝，進入青春期的秀樺都好貪靚，睇吓胭脂又睇吓唇膏等，最終拎埋盒Gift set就畀錢閃人，而甘比就全程做「跟得媽媽」，默默尾隨兩位妹子，呢位阿媽認真唔話得。



又食又玩好開心



同日下午4點幾，本報記者再於銅鑼灣皇室堡撞見兩位妹妹，但就唔見甘比，剩低兩個保鑣傍實秀樺和女同學「快閃」冒險樂園。待保鑣叔叔排隊唱完金幣後，秀樺捧住大袋金幣走到攤位前，與朋友仔一齊興奮掟彩虹，玩了10分鐘左右，好快就贏得一隻翠兒公仔，惜同行老友就兩手空空離開。秀樺隨即帶隊上4樓，請埋朋友仔食Froyo，有乳酪雪糕食的妹子們都開心晒，同學仔仲喺搭扶手電梯期間，已經迫不及待除罩嗒兩啖，可能媽咪教落疫情嚴重好危險，所以秀樺都好聽話忍住冇除罩，直到返上寫字樓先開餐，好乖女。



採訪：李維隆、梁志明