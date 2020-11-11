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《造星III》Manson掀爭奪戰　彭秀慧搶輸花姐大受打擊

2020-11-11 列印
■Manson引來評判爭奪戰。
■彭秀慧搶輸給花姐，大叫可惜。
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　　《全民造星III》昨晚第七集出場的27歲參賽者張進翹（Manson）多才多藝，色士風、鼓、長笛及結他樣樣精，花姐、導師彭秀慧、林二汶一致裁定「心心眼」。彭秀慧更指他是有魅力的人，有想法又有獨特性格，直言一個成功表演者不但引領觀眾去看他，而是看到他的世界，大讚Manson有這種能力。

　　兩位導師搶着撳燈爭Manson入自己組，結果彭秀慧搶輸，即大叫好大打擊。花姐覺得Manson樣貌似黃家駒，但評判Eric Kwok認為他似蔣志光加倫永亮混合體。

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