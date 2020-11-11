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周迅首做直播帶貨負評如潮

2020-11-11 列印
■周迅（右）在帶貨期間，被指表現生硬。
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　　內地直播帶貨節目如火如荼，不少藝人加入帶貨搵錢，天后王菲及久沒亮相的張敏都已參與。日前周迅在內地「帶貨女王」薇婭的直銷節目擔任嘉賓，首次參與帶貨，不過「處女」上陣的周迅表現未獲網民認同。助陣直銷電動牙刷的周迅已識做在微博上載刷牙相，但在正式直播期間，表現生硬；就算薇婭為緩和尷尬場面，不停撩周迅閒談，但言談間周迅完全答不上話，令網民忍不住留言建議她不如只拍戲比較好。

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