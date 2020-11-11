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梁漢文半推半就咀蔡潔

2020-11-11 列印
■梁漢文與蔡潔上演一場咀嘴戲。
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　　梁漢文在葉念琛執導的新片《阿索的故事》中，本來與王菀之飾演一對，豈料中途殺出蔡潔飾演的商界奇女子，在公在私都大力支持梁漢文，令忠厚老實的他完全難以招架，更與蔡潔在片中上演一場飲醉酒攬抱錫錫戲。

　　導演葉念琛為加強真實感，綵排時更親身上陣，他說：「佢兩個原本冇諗過攪埋一齊，所以要做到半推半就，然後梁漢文就由被動變主動，好有戲劇性，唔係普通親熱戲！」而梁漢文亦不忘賣口乖讚導演指導得好。

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