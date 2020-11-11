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帶未成年女生開房遭停工　山下智久解約進軍荷里活

2020-11-11 列印
■山下曾參演美劇《南極兇案》。
■愛子被指向山下隱瞞自己未成年。
■山下主演過《朝5晚9》等多部人氣日劇。
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　　曾拍攝多部著名日劇及電影的35歲日本紅星山下智久，今年8月被爆到夜店消遣後，帶17歲未成年高中生兼模特兒愛子到酒店開房，醜聞曝光後被尊尼事務所罰停工。

　　雜誌《週刊文春》昨日指山下已於上月底，離開效力24年的尊尼事務所，將專注海外發展，而雙方曾有共識合約期會在明年3月完結，8月爆出醜聞後，山下被要求停工反省，不能參與拍攝荷里活電影，山下遂提出提前解約，並擬前往加拿大投入拍攝工作。尊尼方面昨晚亦證實，山下離巢的消息。

圖：資料圖片

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