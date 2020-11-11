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尊尼《怪獸3》「日薪」1000萬美元
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港大副教授涉殺妻案 妹庭上引述亡姊 姊夫不是好人
香港大學機械工程系副教授張祺忠兩年前涉嫌在校內宿舍以電線勒死妻子陳慧文，再藏屍辦公室內。案件昨天高院續審，死者胞妹指張氏夫婦生活節儉，但彼此對錢銀分得清楚，即使一家四口外出食飯亦以「AA制」各自付帳，...
2020-11-11
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陝西少年疑遭毆斃埋屍 涉案六學生受警方監管
校園欺凌是很多地區時有發生，不過鬧出人命的比較少。陝西咸陽興平市發生一宗由校園欺凌引起的殺人埋屍案。十五歲少年袁某上月二十九日被圍毆致死後被埋入土坑，六名嫌疑人目前已被警方控制。此案已由當地刑警隊處理...
2020-11-11
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俄熊母子遭海軍擊斃惹眾怒
俄羅斯發生一宗野生熊母子爬上俄方潛艇被擊斃事件，惹公憤。多人在各大社交平台抨擊相關做法。而俄羅斯海軍則就事件極力辯護，聲稱除了此以外，別無他法。 於本月八日起網上流傳片段，該對野熊母子游泳並爬上潛艇，及後見到其中一隻熊中槍墮海。 據俄羅斯海軍聲明，證實相關事件在俄羅斯的遠東堪察加邊疆區的維柳欽斯克基地發生。軍方相信該對野熊母子是游泳過海灣，不過由於艇上的人員無法驅趕牠們，於是開槍。 數以百計的網民留言，指根本毋須要這樣做。
2020-11-11
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外望翠綠山景 璈珀日字闊廳間隔實用
璈珀位於西半山干德道55號，於2015年入伙，樓齡較新，亦設有住客會所，配套亦算完善，以下為大家精選的高層放盤，實用面積1494方呎，設3房2套，採淺色裝潢，主人套房更設有偌大衣帽間，從單位外望為翠綠...
2020-11-11
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資金回流傳統股 科技股續受壓 憧憬經濟復甦 杜指升234點
新冠肺炎疫苗出現重大突破，刺激市場對明年經濟快速復甦的樂觀情緒，帶動杜指早段曾升逾200點。不過，資金流向傳統業務的股份，科技股有沽壓，拖累納指曾跌近300點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報2...
2020-11-11
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狂牛新貴騷料 棒打落水「橙」
荷蘭今夏易帥後，走勢一落千丈，今晚作東友戰西班牙，主力鋒將迪比也跟狂牛前鋒奧耶沙巴爾和費倫托利斯各走極端。前者近況欠穩，在橙軍改當左翼表演失色，相反奧耶沙巴爾和費倫托利斯分別在皇家蘇斯達及曼城踢到風山水起，在狂牛亦平步青雲，今晚有力領軍追打落水狗。 （有線601、661台周四凌晨3:45直播） 橙軍去年首屆歐洲國家聯賽勇奪亞軍，其後更取得歐洲國家盃決賽周門券，踏入二○年卻黑過墨斗。攻擊王牌迪比正是佼佼者之一，今夏轉投巴塞隆拿不成，留守里昂今季法甲獨取五入球三助攻，但九仗有六仗沒直接和間接參與士哥，水準飄忽。 迪比回歸左翼失色 在國家隊新帥法蘭迪保亞治下，迪比踢回初出道擔任的...
2020-11-11
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綠色愛心聖誕
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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放下老友錢國偉離世傷痛 鄭伊健 任賢齊有戲拍 片場好High
疫情緩和，由范振鋒監製，鄭伊健、任賢齊（小齊）、潘燦良、談善言及張達明等主演，將安排賀歲檔上映嘅溫馨勵志電影《大Project》馬上趕工。等咗成年終於有工開，就連好友錢國偉剛逝世嘅鄭伊健都難得有笑容，...
2020-11-11
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社論——搞好「第一泡」作示範 爭取旅業翻生
香港與新加坡之間籌建的「旅遊氣泡」，具體安排將於日內公佈。對港人來說，爆疫近一年，留港多時，渴望外遊散心，乃人之常情，所以不少人對到訪新加坡，引頸以待，相信新加坡人也一樣，期待來港遊玩。為求本港首個「旅遊氣泡」成功，當局在出入境檢測準確性和友善接待方面，都要做到萬無一失，才有望吸引更多國家與香港建立泡泡。 據港星兩地安排，兩地人們互訪，只需接受三次檢測，第一次在上機前，第二次在入境七十二小時後，第三次在回到原居地，而不是出入境各兩次檢測，反映兩地都想在既安全又便捷的情況下，推行「旅遊氣泡」。少一次檢測，可以節省一次費用，對旅客而言，也較為經濟。另外，據初步構思，旅遊氣泡實施...
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頭號目標——上校今次到位
刨馬方式五花八門，血統是其中一項，不過筆者以往只會簡單地參考父母兩線的途程性能，直至幾年前拜讀過《星島馬訊》同文黃子豐兄的文章後才茅塞頓開，原來血統可以這樣看的！ 第三場四班一二○○米。「上校」是上季...
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