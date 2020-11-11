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尊尼《怪獸3》「日薪」1000萬美元

2020-11-11 列印
■尊尼被指為《怪獸3》只開工一天，但能收足全部片酬。
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　　尊尼特普控告英國《太陽報》誹謗家暴敗訴，電影公司華納兄弟要求他辭演電影《怪獸與牠們的產地》第3集。據悉，尊尼在9月於倫敦只開一日工，根據合約他仍穩袋全數1000萬美元（約7800萬港元）片酬！

圖：網上圖片

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