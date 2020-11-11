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木村拓哉為《教場2》曬三粒鐘

2020-11-11 列印
■木村在烈日當空下開工。
■木村分享Chok爆照片。
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　　木村拓哉擔演的特備日劇《教場2》將於明年1月播映，木村日前以Cool爆警校教官Look，在靜岡的戶外場景拍攝學警畢業高潮戲，烈日當空下，眾人曬足3小時！拍畢該劇的木村前日染髮準備拍廣告，昨日更分享擺出遮面Chok甫士新相！圖：網上圖片

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