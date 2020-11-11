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志效姜丹尼爾聚少離多甩拖

2020-11-11 列印
■志效是人氣女團TWICE的隊長。
■姜丹尼爾最近忙於宣傳專輯。
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　　現年23歲的韓國人氣女團TWICE隊長志效，去年8月與同齡的姜丹尼爾承認已拍拖半年，但兩人因工作各有各忙，聚少離多，最後決定分手。志效方面的JYP娛樂人員昨早證實有關消息表示，「跟本人確認後，他們最近確實分手了。」姜丹尼爾所屬的公司其後亦證實他已和志效分手。

圖：資料圖片

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