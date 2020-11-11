﻿放下老友錢國偉離世傷痛 鄭伊健 任賢齊有戲拍 片場好High

疫情緩和，由范振鋒監製，鄭伊健、任賢齊（小齊）、潘燦良、談善言及張達明等主演，將安排賀歲檔上映嘅溫馨勵志電影《大Project》馬上趕工。等咗成年終於有工開，就連好友錢國偉剛逝世嘅鄭伊健都難得有笑容，開心同談善言對戲，而小齊就喺片場度表演企起身揸電單車，現場瀰漫一片歡愉。



電影故事來自新導演沈錫然的親身經歷，伊健、小齊飾演由細玩到大嘅好朋友，兩人合作開洗碗工場，聘請弱勢人士，但又從中瞞騙政府社會福利補助，最後當然改邪歸正，笑中有淚。伊健自三年前拍完《黃金兄弟》後已再冇開戲，他表示好掛住開工飯盒！小齊同相熟劇組並肩作戰就相當興奮，日前兩人拍洗碗工場景，小齊着住T-shirt短褲配白色水靴，同「南亞裔四大天王」駕駛電單車，跑住去送貨；伊健就同談善言拍表錯情嘅曖昧文戲。



放低故友傷感寄情工作



老友錢國偉上月底不敵癌魔「走先」，伊健雖然心情低落，但當日伊健情緒平復番唔少，心情唔錯，主動跟導演及談善言對戲及排走位，笑晒口提供咗唔少意見，相當專業。伊健仲貼心地為本報構思獨家相位，跟小齊騎住電單車，同「南亞裔四大天王」演員嚟個有型合照，伊健禮讓地跟小齊說：「我坐架細，你坐部大喇！」小齊即話：「冇所謂！」伊健零架子，影完相後還禮貌對住大家說：「唔該晒咁多位手足！」跟住用烏都語(巴基斯坦話)跟「南亞裔四大天王」講：「shukriya(謝謝)。」有工開，有精神寄託，伊健成個人生猛晒。



自爆食店執笠慘痛經歷



小齊超愛揸車，片中要他揸電單車送貨，小齊寓工作於娛樂，開車前興奮到扭身扭勢，乘機仲踩多兩個圈，臨尾加演企起身開車、坐喺度伸起雙腳揸車嚟自娛。片中小齊係洗碗工場老闆，加上有洗碗機，唔使落手落腳做洗碗，但自爆有日壞機要用手洗，仲要拍足一日，洗到雙手皺晒皮。對於做洗碗工，小齊一啲都唔陌生，自爆有個慘痛經歷：「大學時喺餐廳洗過碗，我鍾意食嘢，97年前開咗間泰國餐廳，生意好時都要幫手，由堂前、侍應、廚房做到洗碗碟工，好辛苦，做洗碗工好重複，單調啲，做到嘅人真係唔容易。」小齊話當年洗碗洗得好落力，「洗得唔乾淨會影響生意，嗰時未係好紅，當係副業，諗住有嘢做都幾開心呀，但後嚟紅咗冇時間打理，結果執笠。」



小齊強調之後冇再開食肆，因為佢太好客，「所有朋友去食嘢都搵我，由我埋單所以賺唔到錢，每個月會計都打畀我話要補錢填數，經此一役，啟發到我做生意同交朋友要分開。o依家作為大岳娛樂老闆慶幸有錢賺，我會同藝人講明，投資一個演唱會未必即時賺到錢，但要做好口碑，將個人提升，藝術同經營生意要取到一個平衡，但我會先選擇藝術行先，要留畀人有刻骨銘心嘅作品。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆