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劉丹有信心《愛·回家》破二千集

2020-11-12 列印
■劉丹、滕麗名等慶祝《愛‧回家》破《真情》的紀錄。
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　　劉丹、滕麗名等宣傳處境劇《愛‧回家之開心速遞》，宣佈邁向1300集，劉丹以「叉燒炳」造型亮相，揮鎚打破當年《真情》1128集紀錄，笑稱衝破2000集沒問題。劉丹表示當初隨口說要衝破《真情》紀錄，估不到很快到這一步，打破自己紀錄。他指20多年前為《真情》開會時，曾勵珍叫他恭喜蔣志光的兒子滿月，現時蔣的兒子已大學畢業。

　　阿滕就笑言當年她是新人，是劉丹及司棋姐看她成長，現在她就看着周嘉洛及吳偉豪大得好快。

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