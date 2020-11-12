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余慕蓮留醫ICU 插喉打強心針

2020-11-12 列印
■余慕蓮的病況廣受關注，好友均盼她能大步檻過。
■余慕蓮樂善好施，熱心捐建學校造福下一代。
■鄧達智稱，未能探望余慕蓮。
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　　現年83歲的資深演員余慕蓮（暱稱：魚毛）早前被傳患血癌，昨日仍在深切治療部（ICU）病房留醫。據知，前日有醫生回覆余慕蓮的親友，指她的情況屬危險期，需要注射強心針及需用氧氣機幫助呼吸。

　　對於余慕蓮要打強心針，好友鄧達智表示不清楚她的情況，只能直接問醫生，但他現在亦不能去醫院探望她，並透露有朋友聯絡醫生，指在ICU病房的余慕蓮需「插喉」。鄧達智透露在半年前，已有醫生朋友發現余慕蓮的身體出現問題，曾着她到醫院檢查，可惜她當時輕視有關情況。圖：資料圖片
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