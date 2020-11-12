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言承旭與舊愛蒲吧疑復合

2020-11-12 列印
■索模張熙恩是林志玲的師妹。
■言承旭（左圖）低調赴會，舊愛張熙恩（右圖）亦同場。
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　　言承旭與林志玲分手後，曾與志玲的師妹、有「台版千頌伊」稱號的寶島索模張熙恩拍拖兩年，兩人近日被發現又「行埋」，被指似有機會復合。

　　據寶島傳媒報道，言承旭和張熙恩上月聯同好友在台北大安區一家酒吧包場歡聚。當晚言承旭戴上口罩和帽子低調赴會，到約凌晨3時半，眾人陸續離去，張熙恩送帶醉男友人搭的士後，腳步不穩需友人攙扶，她其後坐上言承旭的座駕，言承旭駕車經過張熙恩的住處附近未有停車，繞行到另處放下同車友人後，隨即繼續載似飲醉的張熙恩離開。
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