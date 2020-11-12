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晒性感婚紗照 莊韻澄今出嫁

2020-11-12 列印
■莊韻澄的婚紗Look甚性感。
■莊韻澄和Joe將於今日簽紙結婚。
■莊韻澄待疫後才舉行婚宴。
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　　莊韻澄（前名莊端兒）早前宣佈閃嫁圈外男友呂成忠（Joe），兩人將於今日簽紙完婚。

　　莊韻澄日前承認未婚夫Joe曾破產，但未有影響待嫁心情，昨日在社交網分享極性感婚紗照，超低胸Look大騷6吋「事業線」。莊韻澄透露受疫情影響，婚禮一切從簡，她和未婚夫原擬到外地拍婚照，可惜疫情反覆，只好打消此念頭，留在室內拍攝，她亦希望疫情可在明年結束，屆時再宴請親友！
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