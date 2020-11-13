連詩雅扮咀周柏豪 ﻿陳家樂﻿﻿攬湯怡拍「婚照」﻿

陳家樂的女友連詩雅昨日分享作狀送吻等照片，祝賀老友兼已為人夫的周柏豪生日，而陳家樂攬住熒幕情侶拍檔湯怡的「婚照」亦在昨日曝光！



陳家樂昨日與謝嘉怡，齊出席將軍澳東港城商場聖誕主題活動，他與連詩雅拍拖後首個聖誕節將至，但要拍新劇未能放假，他說若能抽空跟連詩雅打機亦不錯。



問到連詩雅打機叻還是揀男友叻？陳家樂即說不懂回答。談到前女友余香凝將於明天結婚，陳家樂說：「我衷心祝福和恭喜佢搵到一個可以行到尾嘅人。」



連詩雅在社交網分享扮吻周柏豪的相片，為他慶生，而陳家樂夥拍熒幕情侶湯怡為英皇珠寶拍攝的「婚照」亦告曝光，陳家樂輕擁穿上低胸婚紗的湯怡，兩人均十分投入拍攝工作。



