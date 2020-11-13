陳家樂昨日與謝嘉怡，齊出席將軍澳東港城商場聖誕主題活動，他與連詩雅拍拖後首個聖誕節將至，但要拍新劇未能放假，他說若能抽空跟連詩雅打機亦不錯。
問到連詩雅打機叻還是揀男友叻？陳家樂即說不懂回答。談到前女友余香凝將於明天結婚，陳家樂說：「我衷心祝福和恭喜佢搵到一個可以行到尾嘅人。」
連詩雅在社交網分享扮吻周柏豪的相片，為他慶生，而陳家樂夥拍熒幕情侶湯怡為英皇珠寶拍攝的「婚照」亦告曝光，陳家樂輕擁穿上低胸婚紗的湯怡，兩人均十分投入拍攝工作。
本港爆發上呼吸道感染潮，本周內共有一百七十一所學校和院舍逾一千九百人中招，當中近六成涉幼稚園和幼兒中心。政府為遏止小童受傳染，昨天決定全港幼稚園和幼兒中心明天起暫停面授課堂及服務十四天，直至本月二十七...
2020-11-13
今年雙十一銷情在當局大推理性消費下仍然旺盛，阿里巴巴錄得四千九百八十二億元人民幣的商品成交額，較去年增長二成六；京東平台則累計超過二千七百一十五億元人民幣，較去年增長近三成三。不過阿里巴巴及京東都表示...
2020-11-13
美國大選餘波未了，拜登的團隊用「自己的方法」與外國領袖們接觸時，他與日本首相菅義偉通電，並表明釣魚島是《日美安保條約》第五條的適用對象，美方會捍衛日方在釣魚島的權益。言論變相指釣魚島是日方的領土。中國...
2020-11-13
豪宅紛錄承接，中原副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山2座高層A室，面積914方呎，三房連套房及工人房間隔，望馬場景，叫價約1868萬，議價後以1864.8萬易手，呎價20403元。原業主於16年6月...
2020-11-13
雖然美國經濟數據理想，失業人數低於預期，但由於美國疫情急劇惡化，加上早前升幅太大，美股周四早段受壓下滑。杜指早段曾跌236點，見29161點，跌幅約0.8%；標普指數早段跌0.57%，至於以科技股為主...
2020-11-13
巴西備受傷兵潮困擾，周五世界盃南美洲區外圍賽主場對委內瑞拉，有領軍人物尼馬等多名主力缺陣，慶幸前鋒加比爾捷西斯和門將艾利臣比加及時傷瘉救國，分別肩負起入球和守護城池重任。更予人信心的是耶穌復出以來接連士哥，今仗有力領軍大勝，延續今屆全勝強勢！（香港時間周六早上8:30開賽） 效力巴黎聖日耳門的尼馬上月歐聯作客巴沙克舒希一戰觸傷大腿肌肉，連同中場菲臘比古天奴（大腿後腱受傷）、法賓奴泰華利斯（大腿肌肉受傷）和卡斯米路（感染新冠肺炎）等多名主力齊倦勤。中堅堤亞高施華慨歎：「球員不是機器，不可能不停征戰。新冠肺炎已令部份球員缺陣，頻密賽程又增加球員受傷機會。」 夥艾利臣委內瑞拉 幸...
2020-11-13
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
自2012年出道以來，林德信（Alex）令人最有印象係「林子祥（阿Lam）個仔」、跟日模松岡李那的一段緋聞，仲有玩瑜伽玩到出神入化。原來大隻型仔背後，Alex唔止扮鬼扮馬好玩得，私下仲有一顆少女心！早...
2020-11-13
繼早前一名教師向學生散播港獨而被釘牌，昨天再有一名教師涉教學嚴重出錯，遭教育局撤銷教師資格，成為本港教育史上第二名掉教職的個案。新一宗不涉政治，但非常嚴重，凸顯專業教師之中，竟有人濫芋充數，誤人子弟，事件也反映學校的內部監控未必足夠，當局須研究如何定期檢測教師的教學質素。 整件事如果不是在疫情之下，學生轉而網上上課，教師的視頻內容被揭錯漏百出，家長愕然，上載網絡，才引起社會關注。事後有關小學就事件致歉，並成立委員會調查事件。從已公開的資料顯示，有關教師的教學，內容失實，顛倒是非，欠缺學科的基本知識和常識，和理解課本或教材內容的能力，未能達到專業教師的要求，枉為人師，令人震驚...
2020-11-13
潘明輝於剛次周三賽事中墮馬受傷，馬會首席醫療主任表示，潘明輝胸部受傷，包括肋骨骨裂，騎者將要留院數天接受進一步治療以待康復。至於潘明輝何時可恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。 馬場浮世繪
2020-11-13