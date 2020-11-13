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連出兩劇變「台慶月之花」 ﻿張曦雯﻿﻿棄女神玩醜樣求發圍﻿

2020-11-13 列印
■張曦雯話機會唔等人，o依家會全力搏殺，就算搵到Mr. Right都唔打算結婚生仔住。
■《木棘証人》中有場赴約戲，可以畀到34C嘅張曦雯盡情發揮。
■呢場戲講張曦雯同謙謙、韋家雄等喺受藥物影響變得好high，Kelly演得好放，食麵食到好醜樣。
■Kelly的演技獲讚賞，全靠「哥哥」韋家雄帶她入戲，演員間有互信。
■有米男友係Kelly鐵粉，就算唔識中文都會捧場，直播時選英文字幕嚟追劇，好Sweet呀！
■Kelly有樣有身材，有好多巴打Fans。
■今年同張振朗分別奪得男、女「飛躍獎」，Kelly希望可以再攞多一次。
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　　現年30歲的張曦雯(Kelly)備受力捧，除於新劇《木棘証人》擔正女一外，另一套台慶劇《踩過界II》亦係主線演員。對於變咗「台慶月之花」，Kelly直言好驚訝：「我等咗呢啲機會好耐嘞，有啲緊張同壓力O添！」她形容自己只係啱啱開始，暫時未有實力去攞視后。採訪：方騫平

攝影：譚壹致 髮型：[email protected] 化妝：Janice Lam @glowmakeupacademy

服裝：Lane Crawford 造型：Cheryl YAM 場地：The AIR (The ONE)

　　張曦雯喺新劇《木棘証人》及《踩過界II》入面同樣飾演律師，但唔怕觀眾有混淆，因為除咗劇種唔同，《木棘》冇法庭打官司場口，而且比較輕鬆，角色又比較潑辣，仲出手摑人，吵鬧中帶出唔少歡笑，連韋家雄都讚她做得夠放，好有驚喜咁話。

　　對於演技受讚，張曦雯多謝男主角羅子溢（前名羅仲謙）及韋家雄，「佢哋畀好多意見我，又有好多計仔，有信任自然放膽去做，放低晒離地女神形象，醜化自己，真係為個劇本而做。除咗有場戲講我打扮性感赴約外，另一場話我同謙謙、韋家雄開睡衣派對，喺唔知情下受藥物影響變得好high，挨身挨勢傻笑，又好呆滯咁食麵同強吻謙謙，我冇顧個樣㗎。」雖然個樣好醜怪，但Kelly唔介意畀大家睇到另一面！連劇組都打個突追問她：「你肯定咁做？使唔使斯文返啲呀？」不過Kelly難得有機會試唔同嘢，就努力去到盡，最重要劇集係去年7月去完美國進修演藝課程後的頭炮作，「希望畀人睇到有進步。」

　　如果可以，Kelly想攞多次「飛躍獎」嚟表揚今年嘅進步：「我梗係想要視后啦！不過，呢啲可以遲啲先爭取，o依家仲係新人，言之過早。」Kelly承諾未來會瞓身搏殺：「我唔係一選完美就發圍，都等咗8年，機會得來不易，所以每個機會都好珍惜，好彩男友支持同體諒，畀到我自由空間。」

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