攝影：譚壹致 髮型：[email protected] 化妝：Janice Lam @glowmakeupacademy
服裝：Lane Crawford 造型：Cheryl YAM 場地：The AIR (The ONE)
張曦雯喺新劇《木棘証人》及《踩過界II》入面同樣飾演律師，但唔怕觀眾有混淆，因為除咗劇種唔同，《木棘》冇法庭打官司場口，而且比較輕鬆，角色又比較潑辣，仲出手摑人，吵鬧中帶出唔少歡笑，連韋家雄都讚她做得夠放，好有驚喜咁話。
對於演技受讚，張曦雯多謝男主角羅子溢（前名羅仲謙）及韋家雄，「佢哋畀好多意見我，又有好多計仔，有信任自然放膽去做，放低晒離地女神形象，醜化自己，真係為個劇本而做。除咗有場戲講我打扮性感赴約外，另一場話我同謙謙、韋家雄開睡衣派對，喺唔知情下受藥物影響變得好high，挨身挨勢傻笑，又好呆滯咁食麵同強吻謙謙，我冇顧個樣㗎。」雖然個樣好醜怪，但Kelly唔介意畀大家睇到另一面！連劇組都打個突追問她：「你肯定咁做？使唔使斯文返啲呀？」不過Kelly難得有機會試唔同嘢，就努力去到盡，最重要劇集係去年7月去完美國進修演藝課程後的頭炮作，「希望畀人睇到有進步。」
如果可以，Kelly想攞多次「飛躍獎」嚟表揚今年嘅進步：「我梗係想要視后啦！不過，呢啲可以遲啲先爭取，o依家仲係新人，言之過早。」Kelly承諾未來會瞓身搏殺：「我唔係一選完美就發圍，都等咗8年，機會得來不易，所以每個機會都好珍惜，好彩男友支持同體諒，畀到我自由空間。」