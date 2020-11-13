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郭柏妍怕甩轆勤練習 朱晨麗晒舞功賀台慶

2020-11-13 列印
■郭柏妍等落力練舞。
■朱晨麗稱仍未落實台慶舞衣性感度。
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　　朱晨麗與港姐郭柏妍及陳熙蕊等，昨日齊綵排無線台慶節目表演項目。

　　朱晨麗表示，屆時會表演Hip hop舞，向來愛跳芭蕾舞及中國舞的她，早前看了很多街舞綜藝節目，與公司商量後決定表演街舞，而表演的舞姿會有點性感，對她來說是挑戰很大，更要練到深夜！問到會否穿上性感舞衣演出？她稱仍在商談中，盡量會揚長避短。

　　郭柏妍及陳熙蕊則表演中國舞，陳熙蕊表示有少許舞蹈底子，排舞時偶爾會甩舞步。郭柏妍則坦言有一段時間沒跳舞，這次很開心與港姐師姐一起跳，她會拍下短片回家再練習，希望演出時不會甩舞步！

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