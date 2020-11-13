  • 2020年11月13日 星期五
  • 22º
  • 52%
熱門： DQ4議員幼稚園新冠肺炎的士城大

日報新聞 > 娛樂

余慕蓮病情有好轉

2020-11-13 列印
■余慕蓮被指肺部情況沒有惡化。資料圖片
■邱芷微希望男友早日擊退病魔。
Previous Next

　　83歲資深藝人余慕蓮（暱稱：魚毛）日前傳出入院於深切治療部（ICU）留醫，前日被指須注射強心針及以氧氣機幫助呼吸。余慕蓮的好友鄧達智表示，陪同她入院的友人指醫生透露，余慕蓮的肺部情況沒有惡化，抽痰未發現血絲，情況繼續改善的話可移去喉管讓她嘗試自行呼吸。

　　另外，邱芷微前晚出席活動時，談到男友陳志忠患胃癌可有影響結婚計劃？她說：「我覺得要醫好病先，嚟緊佢要接受化療，身體會虛弱啲！大家有計劃生小朋友，佢做化療會影響精子，所以佢考慮『雪精』。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd