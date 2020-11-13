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近藤真彥利用明菜討好二奶

2020-11-13 列印
■近藤被指在89年邀明菜在金屏風前舉行記招，令她極盡難堪。網上圖片
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　　現年56歲的八十年代日本偶像巨星近藤真彥，前日被爆背妻兒搭上31歲女社長5年。近藤昨日被指為令二奶「交心」，竟重提與中森明菜的轟動情史，自責當年「金屏風事件」令明菜受打擊，圖討好二奶及博取信任。近藤又被指自恃在尊尼事務所地位重要，認為傳媒根本不敢報道他的婚外情，甚至曾有意帶二奶與後輩木村拓哉見面。

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