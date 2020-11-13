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何雁詩放屁被老公嫌棄

2020-11-13 列印
■何雁詩與老公瞓身演出MV！
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　　上周六下嫁鄭俊弘的何雁詩，日前接受網媒訪問宣傳新歌《基本戀愛套路》，自爆與老公的「有味」新婚生活，她說：「我有時都會用口氣叫醒佢（鄭俊弘）、唔介意喺佢面前放屁，但佢嘅反應就冇MV中咁Sweet，好似啲腳趾喺度撩嚟撩去、放屁，真實嘅佢會嫌煩囉！呢首歌嘅概念都係想寫平凡生活，我哋日常生活已經好圓滿！」

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