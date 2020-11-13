有諧星格 拎「煎Pan」當球拍咁玩 林德信拖翻版莎莉 除罩食雪糕行超市

自2012年出道以來，林德信（Alex）令人最有印象係「林子祥（阿Lam）個仔」、跟日模松岡李那的一段緋聞，仲有玩瑜伽玩到出神入化。原來大隻型仔背後，Alex唔止扮鬼扮馬好玩得，私下仲有一顆少女心！早前《頭條日報》記者於銅鑼灣撞到Alex同圈外女友Candace Poon行超市，前者買咗士多啤梨軟雪糕，一攞上手即刻拎手機打卡，反觀跟「未來奶奶」葉蒨文（Sally，莎莉）撞樣的Candace就一拎即食。最重要係Alex拎住個「煎Pan」當網球拍揈嚟揈去，呢期扮開Uncle Roger嘅Alex可以轉型做諧星喎！



採訪：梁志明



一直予人型格又靚仔的林德信，平日勤力健身、玩瑜伽和Wakesurf，所以練得一身結實肌肉，今年7月於IG貼出的「激凸泳褲照」，更引來大批女網友「心心眼」！不過私下的Alex卻超大反差，事關他完全係零「靚仔包袱」，好似上月底趁萬聖節，Alex就以一身橙色Polo shirt攝西褲，再梳個扁塌宅男頭，神模仿馬來西亞籍「蛋炒飯網紅」Uncle Roger，唔止造型學到十足十，連口音都一樣，超爆笑！



Cute樣冧死女



Alex唔止幽默，原來仲好有少女心。當日晚上7時許，Alex與拍拖3年的圈外女友Candace到時代廣場的超市買嘢，兩人先於日式甜品店買雪糕，Candace接過杯裝雪糕後，即爽快地企埋一邊除罩食，反觀Alex一拎支粒粒士多啤梨雪糕，便秒速化身港女舉起電話「相機食先」。多角度拍攝完畢後，先慢慢將口罩拉到下巴位置慢慢品嚐，仲邊食邊望住支Cone瞇瞇嘴笑，咁靚仔仲要咁Cute，點算呀？



防疫意識低



之後兩人無畏無懼，全程冇戴罩下邊食雪糕邊逛超市，咁樣唔係幾好喎。Candace走去買日本湯料包，最終揀咗108蚊一包的「幸福海鮮湯底」及一樽54蚊的無添加燒烤醬；而疫情下多咗下廚的Alex就去研究砂煲罌罉，其間他似乎睇中一個綠色細Size平底鑊，反手睇完個說明後，他又無無聊聊拎住個鑊周圍走，沿途仲當個「煎Pan」係網球拍咁揈嚟揈去！不過行足45分鐘，好得Alex歡心嘅「煎Pan」最後繼續留喺超市。