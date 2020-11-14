  • 2020年11月14日 星期六
  • 23º
  • 71%
熱門： 李彩華DQ4議員陳豪新冠肺炎許樹昌

日報新聞 > 娛樂

木村拓哉48歲生日　兩女晒溫馨親子照

2020-11-14 列印
■兩位女兒感激開朗的木村為家人帶來歡笑。
■木村樂為兩女扮鬼扮馬。
■木村被愛女封為「最佳爸爸」。
Previous Next

　　木村拓哉昨日踏入48歲，細女光希（Koki）在社交網分享多張童年時與父親及姊姊心美（Cocomi）溫馨共處照片及短片，並留言冧爹哋道「祝最佳爸爸生日快樂，多謝你常帶給家人充滿歡笑及開朗。同意很多人說我有這樣的爸爸很難找對象！」

　　心美則留言道：「請你任何時候都做型爆父親（雖然不用說你也會），父親大人亦是好友，一直很感謝你。」木村的老婆工藤靜香亦有留言祝他生日快樂！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd