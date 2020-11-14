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恨嫁「真命天子」 ﻿姚子羚﻿﻿避談翻撻舊愛﻿

2020-11-14 列印
■姚子羚近月鮮有分享性感照，難怪會被指秘密「封盤」。資料圖片
■姚子羚拒談與Raymond戀事話題。 資料圖片
■姚子羚和陳山聰齊宣傳新劇。
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　　姚子羚日前傳秘密與舊愛Raymond翻撻，男方卻被指跟O靚模許珮榆過從甚密，鬧出錯綜複雜的戀事，子羚昨日出席新劇記者會時就拒絕回應戀事。

　　姚子羚和陳山聰等藝人，昨日齊出席新劇《大步走》記者會。

　　當談到有關翻撻舊愛Raymond的話題時，子羚大感無奈，並稱不會再講感情事宜，笑言再被寫下去，就會沒人敢約她食飯了！子羚強調入行以來盡力低調處理感情事，希望到「真命天子」出現後才大方接受祝福。問到是否指Raymond並非她的「真命天子」？子羚只說與她步入教堂的人才能稱為「真命天子」！

  另外，談到好姊妹胡定欣離開無線與邵氏簽約，子羚稱戥對方回歸拍劇感高興，自己跟無線的合約則尚有一段時間，亦喜歡無線的工作模式，暫無意仿效定欣轉投邵氏。

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