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林子博圓亡妻遺願　靈堂播《深愛著你》

2020-11-14 列印
■董燕君不敵癌魔離世。
■林子博心情仍未平復。
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　　無線前主播林子博的太太董燕君上月不敵癌魔離世，子博昨為亡妻於殯儀館設靈，多位圈中好友親臨致祭。董燕君的靈堂佈置簡約，子博及子女致送的心形花圈放在董燕君微笑遺照前方。

　　子博亦圓亡妻遺願，在靈堂播放陳百強經典想念愛人的情歌《深愛著你》，受訪時眼濕濕的子博表示擬遷居離開傷心地，而一對生性子女是太太留給他最好的禮物。

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