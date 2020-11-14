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「黑豹」憑遺作《藍調》爭影帝

2020-11-14 列印
■Chadwick在《藍調》中扮演爵士樂手。 網上圖片
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　　漫威電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman，今年8月因大腸癌離世，享年43歲。將於明年1月舉行的第30屆葛咸獨立電影獎頒獎禮昨日公佈各獎提名名單，Chadwick憑遺作《藍調天后》獲提名角逐影帝，不少影迷均望他奪獎。《藍》片講述藍調天后Ma Rainey事跡，Chadwick扮演爵士樂手，Netflix方面消息指，希望推薦Chadwick提名金球獎及奧斯卡影帝。

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