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張敬軒紅館個唱加開兩場

2020-11-14 列印
■張敬軒將於月底在紅館開騷。
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　　張敬軒將於今月底在「重開」的紅館舉行六場《張敬軒 x 香港中樂團盛樂演唱會》，門票早前已迅速售罄。英皇娛樂昨宣佈加開11月28及29日兩場，門票將於下周二起於城市售票網公開發售，而明日開始至本月25日，保留有去年購買軒仔演唱會門票並已在網上登記的樂迷，可親臨紅館換領全新印製的補場門票。

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