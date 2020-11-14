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胡定欣宣佈離TVB轉投邵氏

2020-11-14 列印
■胡定欣正在拍攝TVB新劇《白色強人2》。資料圖片
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　　正拍攝無線新劇《白色強人2》的視后胡定欣，曾被傳約滿無線後轉投古天樂旗下，她昨日在社交網宣佈離巢，並透露將簽約邵氏。

　　定欣上載藍天白雲海景相片，並留言感謝提攜她的伯樂，「我將正式與邵氏兄弟國際影業有限公司展開合作！感謝當年芭姐及Ben Chan將我帶到TVB Management！感激樂小姐和已離世嘅佩華姐多年嘅提點、支持同機會！」

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