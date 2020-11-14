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余慕蓮仍留院有望不用插喉

2020-11-14 列印
■余慕蓮仍在醫院留醫。資料圖片
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　　現年83歲的資深藝人余慕蓮（暱稱：魚毛）昨日仍在深切治療病房留醫，日前醫生為她插喉及打強心針，據她的契仔向身邊人透露，醫生指要觀察余慕蓮多幾天，才決定她是否仍需要插喉，而她的肺部受損嚴重治療需時，亦要觀察其他器官的情況才能作決定，又指因余慕蓮睡得不好，要注射鎮靜劑幫助睡眠。

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