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孫穎美國誕女　81歲劉詩昆再為人父　

2020-11-14 列印
■劉詩昆與孫穎上年赴美公幹及旅遊。
■劉詩昆和孫穎均熱愛音樂。
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　　現年81歲的傳奇鋼琴大師劉詩昆，與現年44歲的太太孫穎喜獲千金，孫穎在本月初於美國為丈夫誕女出院後，在私人群組分享愛女的得意照片及短片。

　　從網上流傳的相片可見，與首任妻子育有一子的劉詩昆喜不勝收，據悉孫穎早在月前抵美做好準備，美國疫情連月嚴峻，加上臨近總統大選局勢難料，但劉詩昆仍堅持要赴美，陪伴愛妻及見證愛女出生！圖：資料圖片

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