港姐五強 企硬唔P圖唔美白 34D何泳芍做有瑕疵天然美女

撰文：黎寶倫 攝影：李維隆
場地：FlamesGrilledChicken 鳴謝:[email protected]巧鬆啲
簽約無線後，何泳芍在旅遊節目《3日2夜》大騷火辣身材，憑34D脹卜卜上圍獲網民關注！雖然演出機會接踵而來，但今年6月，Honey忽然傳被高層嫌「樣衰」，更找來陳欣茵頂替她於《學是學非》的位置，Honey笑住否認：「其實我都係港姐Top 5，呢啲新聞信3成啦，啲高層都好無奈，只係完咗呢一季，節目本身都不停換主持，而我一直都有工作，證明傳言唔係真。」
自幼被批評
說到一身健康膚色，Honey直言年幼時都自覺醜樣，更自小被嘲似「賓賓」，「我係醜小鴨，但未覺得自己變天鵝。因為香港人唔係好鍾意好Tan嘅女仔，細個會俾同學笑，以前都覺得自己唔靚，父母都同我講：『白番啲啦』，媽咪仲覺得我入唔到港姐決賽，但而家我會以唔同角度睇自己，唔介意人哋批評。」想法有所改變，全因早年到美國留學令她重拾自信，「外國人好鍾意我嘅膚色，見到好多偶像都好Tan好靚，我覺得香港都可以有咁嘅偶像，而唔係得一種靚，所以我堅持唔美白，呢個底線一定要守！（公司唔畀曬黑？）公司鍾意我呢個Style，但都會叫我唔好曬太黑，咁Cameraman同打燈係好難做嘅，尤其做《學是學非》拍埋馮盈盈呀最白嗰幾個。」
患上暴食症
然而入行後，Honey也為減肥壓力大到一度患上暴食症，當時她一日食一餐，試過餓到一次鯨吞3個麥記餐，仲要經常食到嘔為止！幸及早發現，她開始逼自己拋開減肥的念頭，正常地飲食及做運動，如今Honey亦不再過份在意別人目光，更不會理會網民的惡意抨擊，「我留意到大家愈嚟愈嚴謹，見到件衫鬆就話人凸腩，令啲女藝人不停P相，但現實中唔會有完美嘅嘢。我o依家都唔P圖，因為唔想製造唔真實嘅Standard畀後生女去Follow，希望由自己做起，改變其他人對於Role Model嘅諗法，作為藝人除咗靚，都要有啲社會責任、教育意義畀後生女。」因此，最近她撈過界做YouTuber，拍片大談情緒病、暴食症等心理輔導話題。