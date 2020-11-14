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港姐五強 企硬唔P圖唔美白 34D何泳芍做有瑕疵天然美女

2020-11-14 列印
自強不息 ■就算由細到大被指唔靚，Honey都沒有被打沉，堅決做一個非典型天然美女。
性感咪神 ■本來任職潛水教練的Honey不時於社交網分享性感泳衣相，大晒34D好身材。
大飽眼福 ■早前為旅遊節目《3日2夜》到布吉取景的Honey初嚐「天體」Spa。
躋身五強 ■2018年，Honey以大熱姿態殺入五強，惜最終輸給陳曉華、鄧卓殷和丁子田。
至冧青雲 ■熱愛運動的Honey對靚仔冇情意結，反而喜歡好動的Sunshine boy，並視劉青雲為男神。
底線好盡 ■Honey自言若角色有得發揮，性感底線可以去到好盡，即電視上最大的尺度。
衰醜被飛 ■原為節目《學是學非》擔任主持的Honey（右二）傳因「樣衰」而被飛出。
正式入劇 ■Honey否認被高層嫌棄，又興奮表示近日有份演出新劇《智能愛(AI)人》。
最驚狂笑 ■新劇中與陸永（左）不乏對手戲，自言笑點低的Honey最擔心忍唔到笑。
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        2018年參選港姐時，何泳芍（Honey）憑34D「心形胸」與Fit爆小麥色Body深得網民歡心，惜最終五強止步，輸給陳曉華。早前，更傳因「樣衰」而被飛出節目《學是學非》！常說「一白遮三醜」，由細到大都被嘲似「賓賓」的Honey就堅拒美白，誓守一身健康膚色：「有屆世界小姐係菲律賓人，真係好靚，所以我好Proud to睇落似菲律賓人。」更謂帶頭做Role model，做個唔P圖、「有瑕疵」的天然美女！

撰文：黎寶倫　攝影：李維隆

場地：FlamesGrilledChicken　鳴謝:[email protected]巧鬆啲

        簽約無線後，何泳芍在旅遊節目《3日2夜》大騷火辣身材，憑34D脹卜卜上圍獲網民關注！雖然演出機會接踵而來，但今年6月，Honey忽然傳被高層嫌「樣衰」，更找來陳欣茵頂替她於《學是學非》的位置，Honey笑住否認：「其實我都係港姐Top 5，呢啲新聞信3成啦，啲高層都好無奈，只係完咗呢一季，節目本身都不停換主持，而我一直都有工作，證明傳言唔係真。」

自幼被批評

  說到一身健康膚色，Honey直言年幼時都自覺醜樣，更自小被嘲似「賓賓」，「我係醜小鴨，但未覺得自己變天鵝。因為香港人唔係好鍾意好Tan嘅女仔，細個會俾同學笑，以前都覺得自己唔靚，父母都同我講：『白番啲啦』，媽咪仲覺得我入唔到港姐決賽，但而家我會以唔同角度睇自己，唔介意人哋批評。」想法有所改變，全因早年到美國留學令她重拾自信，「外國人好鍾意我嘅膚色，見到好多偶像都好Tan好靚，我覺得香港都可以有咁嘅偶像，而唔係得一種靚，所以我堅持唔美白，呢個底線一定要守！（公司唔畀曬黑？）公司鍾意我呢個Style，但都會叫我唔好曬太黑，咁Cameraman同打燈係好難做嘅，尤其做《學是學非》拍埋馮盈盈呀最白嗰幾個。」

患上暴食症

  然而入行後，Honey也為減肥壓力大到一度患上暴食症，當時她一日食一餐，試過餓到一次鯨吞3個麥記餐，仲要經常食到嘔為止！幸及早發現，她開始逼自己拋開減肥的念頭，正常地飲食及做運動，如今Honey亦不再過份在意別人目光，更不會理會網民的惡意抨擊，「我留意到大家愈嚟愈嚴謹，見到件衫鬆就話人凸腩，令啲女藝人不停P相，但現實中唔會有完美嘅嘢。我o依家都唔P圖，因為唔想製造唔真實嘅Standard畀後生女去Follow，希望由自己做起，改變其他人對於Role Model嘅諗法，作為藝人除咗靚，都要有啲社會責任、教育意義畀後生女。」因此，最近她撈過界做YouTuber，拍片大談情緒病、暴食症等心理輔導話題。
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