SHINee珉豪退伍 隔口罩吹蠟燭搞笑

韓國男團SHINee成員珉豪，去年4月15日正式入伍，昨日完成了兵役退伍，離開時獲傳媒及Fans在軍營外迎接。



戴着口罩的珉豪見到Fans時就向他們敬禮，並表示感謝Fans來迎接他，退役後回歸演藝圈，希望展示最好一面給大家看。Fans為珉豪送上蛋糕祝賀，但他隔着口罩吹蠟燭，吹了幾次都吹不熄，最終要用手撥熄蠟燭，場面搞笑。珉豪離開軍營後，仍身穿着軍服的他，即走到電視台與隊友Key及溫流會合，為正在電視台宣傳新歌的泰民打氣。Key即開網上直播，Fans見到相隔多時再聚的SHINee，感到十分興奮。



