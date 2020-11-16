指離婚是開心的選擇 林曉峰已習慣單身生活

林曉峰（阿Lo）昨日為ViuTv節目《調查男女》擔任主持，是他與康子妮離婚後首次出席公開活動，他表示已習慣單身生活，稱現在這個選擇是大家都開心的，指離婚是雙方協議，事前有告知兩個兒子，但問到是何時下決定？他說：「忘記了，現在開心就不要再想以前的事，（有傳黃翊是第三者，又傳保險上司是新歡？）不是事實不回應，但如果她有新戀情一定會祝福。」阿Lo又指自己不抗拒接受新戀情，笑謂有幫襯康子妮買保險，一定會支持她。



另外，鄧健泓和石詠莉首次夫妻檔參與遊戲節目，鄧健泓提到有分歧時都是由他讓步，又說剛開始接觸社交網時，試過因為對某位靚女的相畀like，導致石詠莉黑面呷醋，笑言要即場unfriend對方。



