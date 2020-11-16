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Ella開騷首公開水中分娩失敗片段

2020-11-16 列印
■Ella開騷大談閨房事。
■Ella首度公開水中分娩失敗的過程。
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　　陳嘉樺（Ella）集音樂劇及棟篤笑演出的一連兩場《艾拉秀》，前晚在台北開鑼，鬼馬的她不但把與老公的閨房事擺上枱，更讓三年前誕下囝囝、挑戰水中分娩的失敗過程片段首度曝光！

　　Ella於2017年生下囝囝勁寶，原想用水中分娩，可惜未能成功，當她聽從醫生建議返回牀上待產時，因不能做無痛分娩，前後花了近20小時，勁寶才順利出生，令陪產的Selina和Hebe擔心落淚，老公也喊住為勁寶剪臍帶。產後的Ella子宮和膀胱脫垂，引致尿失禁要做膀胱頸懸吊手術。Ella表示老公很抗拒她再懷孕要再一次經歷辛苦的過程，即場向老公發宣言指自己不怕苦，可以多生一個小朋友。

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