Ella開騷首公開水中分娩失敗片段

陳嘉樺（Ella）集音樂劇及棟篤笑演出的一連兩場《艾拉秀》，前晚在台北開鑼，鬼馬的她不但把與老公的閨房事擺上枱，更讓三年前誕下囝囝、挑戰水中分娩的失敗過程片段首度曝光！



Ella於2017年生下囝囝勁寶，原想用水中分娩，可惜未能成功，當她聽從醫生建議返回牀上待產時，因不能做無痛分娩，前後花了近20小時，勁寶才順利出生，令陪產的Selina和Hebe擔心落淚，老公也喊住為勁寶剪臍帶。產後的Ella子宮和膀胱脫垂，引致尿失禁要做膀胱頸懸吊手術。Ella表示老公很抗拒她再懷孕要再一次經歷辛苦的過程，即場向老公發宣言指自己不怕苦，可以多生一個小朋友。



