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薛家燕無緣客串新版《十月初五》

2020-11-16 列印
■薛家燕與胡楓為台慶排舞。
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　　薛家燕與胡楓等為《萬千星輝賀台慶》跳舞項目綵排，家燕姐笑言與舞王同場感緊張，胡楓被指「Free style」排練，戲言埋位便會識跳，又表示因表演配樂而死了十億腦細胞。

　　家燕姐的代表作《十月初五的月光》將重拍，其角色由米雪演出？家燕姐說：「有聽聞。（有份客串？）劇組有找我度期，但一月檔期已滿，劇組說可以遷就，但若果這樣我便無法休息，可惜無法拍。」

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