林利心痛母親留院遭綁手

林利的媽媽近日入院留醫，身為兒子的他連日來在社交網已多次撰寫憂母之情，昨日更貼出了媽媽在醫院中因插針打點滴而滲血的右手相片，並發文指：「我真的按捺不住心情，媽媽只是一個小孩，可以不要綁住她嗎……我心很痛很痛，我能夠代她承受這些痛苦嗎。」據知，林利由於太擔心媽媽，縱使因疫情關係不能探病，連日來也在醫院門外守候，但昨晚終忍不住夜訪病房，卻發現媽媽被綁在牀上及手滲血的情況，令他相當痛心。



