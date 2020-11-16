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﻿《大步走》從跑步悟出斷捨離 myTV Gold搶先睇

2020-11-16 列印
搶先上架 ■劇中演員蓄勢待發準備起跑，聯同監製及多位行政人員，公佈《大步走》於香港時間今晚8時，於myTV SUPER的myTV Gold及TVB Anywhere搶先上架。
出席活動 ■陳山聰、姚子羚、張達倫、陳自瑤及劉穎鏇出席參與《大步走》「搶先睇」新聞發佈會。
陳山聰飾袁力 ■是「競風田徑會」的教練，是個態度親切、關心別人的暖男，為了撐起經營出現問題的「競風社」而招收了一些較年長的學員。
姚子羚飾何家欣 ■在網媒當記者的何家欣因為工作關係，逼不得已參加「競風社」練習跑步。本來生活一團糟的家欣漸漸因跑步而變得健康，更對袁力有好感。
張達倫飾黎舜梵 ■是攝影師，曾跟何家欣拍拖，因為對女方隱瞞有一個兒子而分手。而黎舜梵又跟袁力是好朋友，所以後者不敢接受家欣這份情。
劉穎鏇飾郭貝兒 ■是新一代「長跑女神」，亦是富豪郭皇普（蔣志光飾）的獨生女，因為媽媽病逝而失去爭勝心宣佈退役，機緣下加入「競風社」獲袁力鼓勵而重拾鬥志。
趙希洛飾何家玲泰臣飾范遠楠 ■何家玲是家欣的妹妹，范遠楠是其丈夫，是舞台劇演員，收入微薄，家玲是經濟支柱，雖然欣賞丈夫追求理想，但生活迫人難免多抱怨，兩人漸生嫌隙。
陳自瑤飾刑可梔 ■對愛情相當執着，喜歡黎舜梵，但舜梵的眼睛因疾病逐步退化，失去視力對攝影師來說猶如被判死刑，但可梔不畏困難願與他廝守終生。
林子善飾錢衛 ■何家欣的老闆，渴望愛情滋潤的家玲受不住他的追求，有一刻萌生出軌念頭。
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　　myTV Gold繼早前預告有多套題材新穎的TVB劇集上架，當中新劇《大步走》將會安排今晚在myTV Gold搶先播放。近年運動潮流興起，《大步走》亦以跑步作題材，並召集一班出名跑得的藝人，包括「Crazy Runner」的成員陳山聰、姚子羚、胡諾言、長跑發燒友蔣志光，以及一眾演員張達倫、劉穎鏇、陳自瑤、趙希洛、羅天宇等參與演出。

山聰子羚從跑步悟出斷捨離

《大步走》以跑步作為題材，從而帶出故事的主題「斷捨離」。跑步與斷捨離有很多近似的地方，人生就好似跑步，永遠向前跑，不會向後望；斷捨離則是希望人拋棄不捨得，其實又不再用的舊物，放下過去。兩者之間有着一定聯繫，亦希望從中帶出一個訊息，放下過去，展望未來。

　　《大步走》希望藉着各個故事人物，如「競風田徑社」跑步教練袁力(陳山聰飾)活在過去創傷的生活、自理生活一團糟的網媒記者何家欣(姚子羚飾)等等，帶出每個人總有一些放不低的心事，尤如一個堆滿雜物的房間，唯有真正的「斷捨離」，清空一切煩惱，才能擁有真正的幸福。

　　另外，myTV SUPER用戶可免費試睇myTV Gold的《大步走》首集，以及C-Club華語劇及K-Club韓劇首集，立即登入專區收睇，受條款及細則約束。《大步走》由今日起逢星期一，晚上八時上架五集，共25集。

*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

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