﻿《大步走》從跑步悟出斷捨離 myTV Gold搶先睇

myTV Gold繼早前預告有多套題材新穎的TVB劇集上架，當中新劇《大步走》將會安排今晚在myTV Gold搶先播放。近年運動潮流興起，《大步走》亦以跑步作題材，並召集一班出名跑得的藝人，包括「Crazy Runner」的成員陳山聰、姚子羚、胡諾言、長跑發燒友蔣志光，以及一眾演員張達倫、劉穎鏇、陳自瑤、趙希洛、羅天宇等參與演出。



山聰子羚從跑步悟出斷捨離



《大步走》以跑步作為題材，從而帶出故事的主題「斷捨離」。跑步與斷捨離有很多近似的地方，人生就好似跑步，永遠向前跑，不會向後望；斷捨離則是希望人拋棄不捨得，其實又不再用的舊物，放下過去。兩者之間有着一定聯繫，亦希望從中帶出一個訊息，放下過去，展望未來。



《大步走》希望藉着各個故事人物，如「競風田徑社」跑步教練袁力(陳山聰飾)活在過去創傷的生活、自理生活一團糟的網媒記者何家欣(姚子羚飾)等等，帶出每個人總有一些放不低的心事，尤如一個堆滿雜物的房間，唯有真正的「斷捨離」，清空一切煩惱，才能擁有真正的幸福。



另外，myTV SUPER用戶可免費試睇myTV Gold的《大步走》首集，以及C-Club華語劇及K-Club韓劇首集，立即登入專區收睇，受條款及細則約束。《大步走》由今日起逢星期一，晚上八時上架五集，共25集。



*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



-解碼器連2個App/網頁版 月費$148



- App/網頁版 無合約 按月收費$98



- 2399-9666



- www.mytvsuper.com



- www.facebook.com/mytvsuper



- www.instagram.com/mytvsuper



- www.youtube.com/c/mytvsuper_official