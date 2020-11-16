﻿《全民III》惡導師食吹波糖自拍 45歲彭秀慧帶契女公園玩有艷遇

45歲的彭秀慧（Kearen）集編、導、演、教、寫於一身，有廿年演出經驗的她曾獲香港舞台劇獎最佳女主角，前年仲憑首部執導的電影《29+1》勇奪金像獎新晉導演，又在法國尼斯國際影展獲頒最佳導演（外語劇情片），非常威水，最近Kearen為《全民造星III》任導師，面對一班甩皮甩骨學生，彭導經常忍唔住咆哮，講嘢亦相當Mean，原來「惡導」真人原來好Cute。日前《頭條日報》記者影到Kearen湊契女去淺水灣玩，兩人食住吹波膠扮Cute玩Selfie，全程表現溫柔，最後仲有艷遇O添！



今季《全民造星III》以「藝人再出道」為主題，由彭秀慧和林二汶擔任導師，面試期間前者曾被認錯為唱《從不喜歡孤單一個》的彭家麗，觀眾覺得好笑但彭導就一臉尷尬！而進行訓練其間，參賽者們終於見識到Kearen的兇狠樣，嚇到大家都話：「彭老師比較Mean，好想上二汶老師嘅聲樂堂。」不過鏡頭前瘋狂鬧人，私底下的她其實好溫柔又有愛心！上周日（8日）下午4時許，Kearen帶契女到淺水灣享受人生，兩人先在沙灘附近的Coffee Shop買果汁和麵包，之後就去公園「放電」。



邂逅外籍男



行到去公園，Kearen選擇坐在長櫈上，一邊目及實契女一邊歎牛角包；食飽後，她便化身「龍友」，不停用手機為契女多角度影相及拍片，有彭導親自操刀紀錄成長片段，真係令人羨慕。見到夕陽幾靚，兩人又走到旁邊的花槽前除罩，並一人啪一塊Bubble Gum，Cute爆對鏡頭吹住波玩自拍，睇見Kearen嘟晒嘴咁，少女味即刻返晒嚟！之但係徒手拎塊吹波膠出嚟嘅時候，兩人都好似冇消毒雙手喎，好唔衛生啫。最後，Kearen見到一個外籍男士拖住狗仔散步，愛狗Kearen就踎低撩狗玩咗陣，事後她還於IG出Po自爆跟法籍狗主好有緣，皆因對方於法國製作音樂劇，來港後創立的珠寶品牌又有「29」呢個數字，唔知呢位型男有冇家室呢？



採訪：張詠森