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《Running Man》玩橡筋箍臉捱轟

2020-11-17 列印
■光洙被箍到面容扭曲！
■智孝不停慘叫嗌很痛！
■《RM》廣受Fans歡迎。
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　　韓國長壽遊戲節目《Running Man》（RM）前日播出的一集惹起爭議，該集內一個環節是參賽者被橡筋箍着臉部面容扭曲，被網民指罔顧受傷風險、有「虐待」之嫌，更有人擔心兒童「有樣學樣」致受傷！

　　宋智孝、李光洙、金鐘國等主持及嘉賓Apink成員普美與南珠、SEVENTEEN成員珉奎及Hoshi等，該集到首爾的食肆分組作賽，眾人臉上要箍着強力橡筋，以一分鐘內箍得最多者勝出。智孝和昭旻等臉上箍上很多橡筋，箍到「入肉」，不停慘叫表示很痛，玩完遊戲後，眾人臉部明顯被勒出紅痕，不少Fans均大表心痛，質疑玩得過火！

圖：網上圖片

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