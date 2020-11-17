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12度入選《紅白》斷䌫 AKB48人氣滑落被Out

2020-11-17 列印
■AKB48被飛出《紅白》成熱話。
■前身是櫸坂46的櫻坂46入圍紅組。
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　　日本NHK電視台年度直播除夕節目《紅白歌唱大賽》，今年因疫情不設現場觀眾，大會昨日公佈入選演出歌手名單，尊尼事務所旗下嵐等組合入選白組，今年出道的Sixtones及Snowman更首度入選！紅組方面，曾有12度入選佳績的「老牌」女子偶像組合AKB48，近年聲勢滑落，今年終告未能入選，同門後輩乃木坂46及櫻坂46則順利入選，「AKB落選」更成為網民熱搜詞！

　　另外，日韓公司聯手合作組建的日本女團NiziU，未正式出道就已入選；人氣動漫《鬼滅之刃》電影版主題曲歌手LiSA連續兩年入選，該片在港上映5天，票房已收逾1500萬！圖：網上圖片

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