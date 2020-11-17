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BTS掃四獎威盡People's Choice

2020-11-17 列印
■BTS近期攞獎攞到手軟。
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　　美國People's Choice頒獎禮昨在加州舉行，韓國人氣男團BTS威盡奪四獎，分別是年度組合、年度歌曲、年度MV及年度專輯。小Justin及Ariana Grande分別獲得年度男女歌手。珍妮花洛庇絲奪Icon獎，親身到場領獎，她致詞時大會播放金像影后妮歌潔曼、珍妮花子女Max與Emme的驚喜恭賀片段，令她感動落淚。

　　電影方面，《重案夢幻再重組》奪年度電影，韋史密夫亦憑此片膺年度電影男星，Tiffany Haddish憑《波士鬥腦細》贏年度電影女星。

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