BTS掃四獎威盡People's Choice

當馬主在拍賣會購入了一匹馬，最先要處理的並不是付款，因為一般買家都會獲得最少三十天的數期，反而最先考慮是要為馬匹安排下一個落腳點。不過我相信香港有逾八成的馬主，並不會有這些脈絡，而且也不明白當中流程，所以要交代理協助。 以我個人經驗，無論馬主投得的是周歲馬還是兩歲馬，第一個要去的地方都會是休養的牧場。因為周歲馬未有那麼快便接受正式訓練，所以要先安排到有初步訓練設施的牧場。至於兩歲馬因在拍賣會前接受了一個試跑的訓練，很多時都會出現疲態，所以也是要先休息為主。 我從來都建議馬主在馬匹來港前，在當地加入馬房接受正規訓練。雖然有很多牧場現在都會提供出賽前訓練，不過壓力和環境，始終跟...

2020-11-17