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姜濤拍MV唔敢望女拍檔雙眼

2020-11-17 列印
■姜濤與林思廷在MV中好甜蜜。
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　　人氣男團MIRROR成員姜濤前日下午由台灣返港，在機場即開live跟「姜糖」報平安，又呼籲大家留意他的新歌《愛情簽證申請》MV。

  早前姜濤早已預告「台灣女友」會現身MV，就是他在《超感應學園》的女演員林思廷，二人在MV中拖手及依偎，表現甜蜜，幸沒有令一班「姜糖」呷醋。問姜濤是否奉旨談情？他怕醜的說：「冇呀，我一直望着她的眉心，我驚望着她雙眼會怕醜，她也好像是望着我面上其中一撻地方，哈哈！」

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