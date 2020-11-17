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古仔出席婚禮變集郵對象

2020-11-17 列印
■新娘余香凝都要同古仔自拍。
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　　盛傳雙喜臨門的余香凝於上周六舉行婚禮，她所屬經理人公司老闆古天樂（古仔）都有到場祝賀一對新人，不過向來低調的古仔刻意在後門入場，成功避過在酒店正門守候的大批傳媒。古仔在余香凝的婚禮上當然成為一眾嘉賓的「集郵」目標，他亦來者不拒，開心與眾人合照，不少人在社交網晒「集郵」照，包括余香凝的閨密廖子妤，她笑言：「不是想擦鞋，只是想告白老闆，你這樣的打扮好帥。」

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