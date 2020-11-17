古仔出席婚禮變集郵對象
消委會抽驗35樣本發現 通粉暗藏蟲屍 西式粉麵多含農藥
部份港人「唔湊米氣」，常吃西式粉麵，產品生產過程卻暗藏邋遢。消委會測試市面上三十五款乾通粉、意粉等樣本，發現全部有肉眼看不見的異物，包括昆蟲、頭髮、塑膠碎片等，其中一款通粉的昆蟲屍碎量竟超出美國標準上...
2020-11-17
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美禁投資與軍方有關華企 商務部稱乏理據促停打壓
美國當局禁止美國人投資三十一間中企，中國商務部表示堅決反對，並指「中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場」。 據報，美方指部份企業與中國軍方有關，不過中方表示指控缺乏依據。中國商務部就「美方...
2020-11-17
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拜登幕僚冀盡快安排政權過渡 特朗普：有重大訴訟揭選舉違憲
美國總統特朗普的一則推文，一度被外界指承認拜登勝選，他隨後澄清並非承認落敗，又發推文揚言將有重大訴訟，並揭露大選違憲情況，更指「自己最終會贏」。他的私人律師朱利亞尼也否認特朗普認輸。而拜登的幕僚指為更...
2020-11-17
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飽覽翠山海景 豪峰2期開闊大廳寬敞實用
薄扶林豪峰2期採一梯一伙設計，戶戶對正西博寮海峽，盡享山海雙景，環境清幽寧靜，是次走訪該廈高層單位，實用面積1184方呎，採4房2套間隔，大廳及主人套房更設有一排落地玻璃，讓住戶隨時飽覽窗外無敵海景。...
2020-11-17
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Moderna疫苗成效達94.5%消息刺激 杜指曾升450點創新高
雖然新冠肺炎在歐美繼續肆虐，但疫苗再有好消息，美國生物科技公司Moderna公佈大型臨牀實驗初步結果，宣佈其肺炎疫苗有效率高達94.5%，消息令外圍股市昨晚向好，傳統經濟股升勢凌厲，但科技股走勢較弱。...
2020-11-17
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哥列斯卡預重飛 「西」征撐德軍
哥列斯卡近兩季進步神速已成德國中場熱門人選，上場歐洲國家聯賽A4組勝烏克蘭時，便交出兩次助攻。適逢德國另一中場甘美治正在養傷，此子今晚同組作客西班牙勢再度肩負起中場領軍重任，與射手迪姆華拿攜手率隊贏波晉級四強，敲客勝。 （香港開電視77、有線601、661台周三凌晨3:45直播） 上仗歐國聯主場3:1勝烏克蘭，哥列斯卡交出兩次助攻，近六次代表德國上陣貢獻五入球、三助攻，已成球隊的中場核心，獲主帥路維大讚：「哥列斯卡每場比賽不停跑動，深入敵方防線支援前鋒，防守上亦貢獻良多。」適逢中場拍檔甘美治因右膝傷患倦勤，此子定當肩負起領軍重任，聯同歐國聯連續兩輪士哥的射手迪姆華拿攻陷狂牛...
2020-11-17
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Versa 3 追加GPS定位
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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講雪卵談生仔 聞陳家樂扮聾 連詩雅講明「配種」搵靚仔
今年6月，擁40吋長腿、32歲的連詩雅（Shiga）被爆暗撻34歲陳家樂，更被影到去鴨脷洲拖手行Outlet，雖然兩人仍以「好朋友」相稱，但上周男方出席活動時已鬆口預告聖誕會約Shiga打機過節。戀情...
2020-11-17
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社論——徹查違規店 阻火魔再襲
有尼泊爾家庭疑在油麻地一幢唐樓慶祝「排燈節」，放於門口的蠟燭燒着雜物，引起火災，釀成七死十一傷慘劇，事件再次令人關注唐樓的火災風險，各部門不能視這宗慘劇為單一個案，必須作跨部門檢討，徹查肇因，提出補救和防禦措施。 這次火災，其中一個可能肇因，是尼泊爾人按照傳統燃點蠟燭，由門口排放入屋，向神祈福。這習俗在尼泊爾的風險較低，因為當地居住面積較大，但在擠迫的香港，容易變成導火線。經歷這次火災，尼泊爾社群要加強宣傳防火意識，或轉用電蠟燭，保持慶祝習俗之餘，也要提防火警發生。 除了人為因素外，火災凸顯兩大潛在風險成因，一是肇事住宅單位曾被投訴開辦餐廳，食環署人員曾登門調查，未發現有無...
2020-11-17
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輝灑自如——買到馬先諗落腳
當馬主在拍賣會購入了一匹馬，最先要處理的並不是付款，因為一般買家都會獲得最少三十天的數期，反而最先考慮是要為馬匹安排下一個落腳點。不過我相信香港有逾八成的馬主，並不會有這些脈絡，而且也不明白當中流程，所以要交代理協助。 以我個人經驗，無論馬主投得的是周歲馬還是兩歲馬，第一個要去的地方都會是休養的牧場。因為周歲馬未有那麼快便接受正式訓練，所以要先安排到有初步訓練設施的牧場。至於兩歲馬因在拍賣會前接受了一個試跑的訓練，很多時都會出現疲態，所以也是要先休息為主。 我從來都建議馬主在馬匹來港前，在當地加入馬房接受正規訓練。雖然有很多牧場現在都會提供出賽前訓練，不過壓力和環境，始終跟...
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