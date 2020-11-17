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劉德華熱血演繹阿Lam經典歌

2020-11-17 列印
■劉德華望借歌曲宣揚正面訊息。
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　　由劉德華監製及主演的電影《熱血合唱團》將於本月26日上映，華仔以熱血心情重新演繹林子祥（阿Lam）的經典作品《誰能明白我》，借激昂歌聲讓觀眾感受角色的精神，同時吸引新生代發掘歌曲正面訊息。

　　另外，有份演出《熱》片的林愷鈴及伍詠詩日前接受香港開電視節目訪問，二人對於處女作能跟天王合作感榮幸，林愷鈴更大讚「華仔」零架子，「我們當時是學生，拍完要返學，他會讓我們先拍，等我們早點收工返學。」

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